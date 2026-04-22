FAB incorpora un nuevo avión Hércules y reactiva entrenamientos de pilotos

En el marco de los 106 años del primer vuelo en Bolivia, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) incorporó nuevas aeronaves, entre ellas un avión Hércules C-130B (FAB-61), reforzando sus capacidades operativas y logísticas.

El acto fue encabezado por el comandante de la FAB, Sergio Fernando Lora, quien destacó la importancia histórica de la aviación en el país y el compromiso institucional con la soberanía aeroespacial.

Refuerzo de la flota aérea

Como parte central de la actividad, se presentó el avión de transporte estratégico Hércules C-130B (FAB-61), una aeronave con capacidad para operar en condiciones exigentes y destinada a misiones logísticas y humanitarias de largo alcance.

A esta incorporación se suma el Learjet 25B (FAB-008), destinado a tareas de aerofotogrametría y monitoreo territorial, además de una aeronave CASA 212 Aviocar, diseñada para operar en pistas cortas y en regiones de difícil acceso, principalmente para transporte táctico y evacuaciones.

Reactivación del entrenamiento

La FAB también informó la reactivación de su sistema de formación de pilotos con la puesta en operación de cinco aeronaves de entrenamiento, tras un periodo de inactividad.

Se trata de unidades ZLIN, DA-40 y C-172, que permitirán retomar los procesos de instrucción básica y avanzada dentro de la institución.

Desde la entidad señalaron que estas medidas forman parte de un proceso de modernización orientado a mejorar la eficiencia operativa y responder a los desafíos actuales del sector aeronáutico.

La incorporación de estas aeronaves se da meses después del siniestro de un avión Hércules en El Alto, hecho que dejó víctimas fatales y puso en debate las condiciones operativas de este tipo de equipos en el país.

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