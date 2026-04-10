Caso Hércules: Fiscalía abre dos investigaciones tras tragedia que dejó más de 20 muertos en El Alto

A más de un mes del trágico accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, que dejó 21 personas fallecidas y 23 heridas, la Fiscalía avanza en dos investigaciones clave para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el caso se divide en dos procesos penales que actualmente se encuentran en etapa preliminar.

“Se tienen dos procesos importantes aperturados. Uno tiene que ver con las víctimas fallecidas (…) y otro con relación al dinero que se transportaba”, explicó la autoridad.

Investigación por las muertes

El primer proceso fue abierto por homicidio culposo y otros delitos, en relación directa con el accidente registrado el pasado 27 de febrero.

Según detalló Mariaca, la investigación se dirige inicialmente contra cuatro personas, entre ellas los tripulantes del avión, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para determinar responsabilidades.

Este caso busca esclarecer las causas del siniestro y establecer si hubo fallas humanas, técnicas o negligencia.

Un segundo proceso bajo la lupa

De forma paralela, la Fiscalía abrió una segunda investigación vinculada al transporte de dinero que realizaba la aeronave al momento del accidente.

En este marco, se convocará a declarar a diferentes personas en calidad de testigos, incluyendo a representantes de la empresa encargada del servicio y a instancias relacionadas con el Banco Central de Bolivia, que tenía a su cargo el traslado de los valores.

“Se está llamando a declarar a diferentes personas (…) y a la empresa que realizaba el trabajo”, precisó el fiscal general.

Etapa preliminar

Ambos procesos se encuentran en fase investigativa, por lo que las autoridades no descartan nuevas convocatorias, pericias técnicas y posibles ampliaciones de la investigación.

Mariaca señaló que serán los fiscales de materia y la Fiscalía Departamental de La Paz quienes informarán sobre los avances conforme se desarrollen las diligencias.

Un caso que sigue abierto

La tragedia del Hércules no solo dejó luto y dolor en decenas de familias, sino también una serie de interrogantes que aún buscan respuesta.

Hoy, la investigación avanza en dos frentes: esclarecer las muertes y determinar qué ocurrió con el dinero transportado. Dos líneas que podrían ser clave para entender completamente uno de los hechos más impactantes del año.

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