Un fuerte despliegue policial marcó la jornada en el trópico de Cochabamba. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó sobre la ejecución del operativo “Tormenta del Trópico” en la zona de Bulo Bulo, como parte de las acciones sostenidas contra el narcotráfico.

Más de 100 efectivos de UMOPAR, provenientes de las unidades Chapare, Oriente y Sur, participaron en la intervención, que incluyó el despliegue de 20 patrullas y la realización de ocho allanamientos simultáneos, bajo coordinación del Ministerio Público.

Resistencia y tensión en el operativo

Durante el desarrollo del operativo, se registraron momentos de alta conflictividad. Grupos de personas reaccionaron de forma violenta, intentando obstaculizar el trabajo policial.

A pesar de ello, la intervención se ejecutó conforme a la normativa vigente, priorizando la seguridad del personal y de la población.

El saldo incluye tres policías heridos, quienes se encuentran estables y fuera de peligro.

Resultados preliminares

Según el reporte oficial, el operativo dejó:

Personas aprehendidas

Sustancias controladas incautadas

Armamento decomisado

Vehículos secuestrados

Las autoridades informaron que los detalles completos serán dados a conocer una vez finalice el proceso de cuantificación de los elementos incautados.

Lucha sostenida

Desde el Gobierno se destacó que este tipo de intervenciones reflejan el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico, con operativos que se desarrollan en el marco del respeto al Estado de Derecho.

Mira los videos del operativo

Las imágenes del despliegue muestran la magnitud del operativo, el ingreso de las patrullas y los momentos de tensión registrados en el lugar.

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