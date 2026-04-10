Condenan a 10 años de cárcel al exministro Juan Santos Cruz por el caso “Coimas”

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, fue condenado a 10 años de prisión por el denominado caso “Coimas”, mientras que el exviceministro de Agua Potable, Carmelo Valda Duarte, recibió una sentencia de seis años de cárcel dentro del mismo proceso.

El fallo fue emitido por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se originó tras detectarse una presunta red de cobros irregulares a cambio de favorecer contrataciones dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante la gestión del expresidente Luis Arce.

La Dirección de Litigio de la Procuraduría General del Estado informó que el proceso concluyó con una sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios.

“El proceso ha concluido con sentencia condenatoria contra cinco exfuncionarios”, señala el informe oficial.

Además de Santos Cruz y Valda, también fueron sentenciados Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, quienes recibieron penas de seis años de prisión.

El exministro se encontraba con detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2023, mientras que el exviceministro cumplía detención domiciliaria desde julio del mismo año.

El fallo establece también la inhabilitación de los sentenciados para ejercer cargos públicos o electivos una vez que la sentencia quede ejecutoriada, así como la instrucción al Ministerio Público para identificar y decomisar los bienes obtenidos de manera ilícita.

Según datos oficiales, el caso habría generado un daño económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos.

Desde la Procuraduría General del Estado destacaron que esta sentencia constituye un precedente en la lucha contra la corrupción y reafirma el compromiso de las instituciones en la defensa del patrimonio estatal.

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