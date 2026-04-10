“No era narco”: familia de hombre asesinado en Cochabamba rompe el silencio y pide justicia

Familiares de Pedro L. R. M. de 30 años, el hombre asesinado el pasado 5 de abril en la zona sur de Cochabamba, exigieron a las autoridades dar con los responsables del crimen y negaron tener vínculos con una presunta red de narcotráfico.

El abogado de la familia, Eduardo Mérida, cuestionó el accionar policial y denunció presuntos excesos durante los operativos.

“Se están emitiendo allanamientos y órdenes de aprehensión, pero eso no da carta blanca para destrozar viviendas ni torturar a los familiares”, afirmó.

El jurista dijo que uno de los allegados fue detenido y el domicilio de los padres de la víctima fue allanado, donde se habrían registraron daños materiales y la sustracción de dinero. La familia insiste en que colaborará con la investigación, pero exige que se respeten sus derechos.

Asimismo, Mérida sostuvo que es importante que las investigaciones para esclarecer el asesinato de de Pedro L. R. M., avancen.

“Hay cámaras de seguridad, se habla de dos motocicletas, pero el único detenido es el conductor que estaba en el lugar. Queremos que se investigue quién lo mató”, señaló.

Esposa teme por su vida

Por su parte, la pareja de la víctima aseguró desconocer cualquier nexo con actividades ilícitas y denunció sentirse en riesgo.

“Temo por mi vida y la de mi hijo. Quiero que esto se esclarezca”, expresó.

Contó que el hombre tenía un negocio de distribución de agua y se dedicaba a la compra y venta de vehículos.

Investigación

El caso se investiga en coordinación entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) debido a que tras el asesinato de Pedro L. R. M., se halló un laboratorio artesanal con cerca de 200 kilos de marihuana en una vivienda vinculada al sujeto.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima fue ejecutada con dos disparos en la cabeza por sujetos que se movilizaban en motocicletas, en un hecho que inicialmente se investiga como un posible ajuste de cuentas.

Entretanto, las indagaciones continúan para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. A la fecha se aprehendió a una persona, el chofer de la víctima, por el caso.

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