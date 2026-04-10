Diputada Santelices: "Esos centros están abandonados, deben sobrevivir"

Un caso de presunto maltrato infantil en el centro de acogida Niño Jesús, dependiente del Sedeges en La Paz, encendió las alarmas sobre las condiciones en las que viven menores bajo tutela del Estado, luego de que se confirmara la valoración de 24 niños internos y la existencia de posibles nuevas víctimas.

La diputada Grace Santelices Castro, del PDC, denunció además irregularidades como el mal manejo de donaciones, deficiencias en la alimentación y condiciones precarias en infraestructuras tras una serie de visitas de fiscalización.

“Grande ha sido la sorpresa de que es distinto el panorama que se ve por fuera a lo que se ve por dentro: infraestructuras gastadas, falta de alimentación y presuntos hechos de malversación de fondos”, afirmó.

Según la legisladora, son al menos 17 centros de acogida administrados por el CDG, aunque no todos pudieron ser inspeccionados. Sin embargo, los hallazgos evidencian problemas recurrentes que podrían extenderse a otros recintos.

Entre las principales preocupaciones se encuentra el manejo de los recursos económicos de los internos, especialmente aquellos provenientes de bonos de discapacidad y renta, los cuales —según denuncias— no estarían siendo utilizados en beneficio de los menores.

“Se está exigiendo conocer cómo se manejan estos fondos y por qué no llegan en tiempo oportuno servicios básicos como la alimentación”, explicó Santelices.

La situación sería aún más crítica en centros alejados como Yanacachi, donde, de acuerdo con los testimonios recogidos, los alimentos pueden llegar incluso cada mes o hasta cada dos meses, agravando las condiciones de vulnerabilidad de los internos.

La diputada también apuntó a una responsabilidad directa del gobernador de La Paz, Santos Quispe, al considerar que es la máxima autoridad encargada de supervisar estas instituciones.

“Es directa, porque él es el encargado de manejar todas estas instituciones y verificar su funcionamiento”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a la directora del Sedeges y a otras autoridades administrativas a asumir acciones inmediatas frente a las denuncias, sin generalizar responsabilidades, pero exigiendo controles más estrictos.

Santelices descartó que se trate de un hecho aislado y advirtió que el problema podría ser estructural, debido al abandono histórico de estos centros que albergan a sectores altamente vulnerables.

“Estos centros son los más abandonados. Es lamentable ver cómo tienen que sobrevivir prácticamente en algunos de ellos”, lamentó.

El caso ha generado indignación en la población y reabre el debate sobre las fallas en el sistema de protección de menores bajo tutela estatal, en un contexto sensible al acercarse la celebración del Día del Niño.

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del gobernador Santos Quispe al pedido de informe solicitado por la legisladora.

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