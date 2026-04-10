Megaoperativo “Roma I” contra el abuso infantil deja un aprehendido y despliegue nacional

En una ofensiva nacional contra los delitos sexuales en entornos digitales, la Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Boliviana, activó la operación “Roma I”, un despliegue simultáneo en todos los departamentos que ya dejó sus primeros resultados.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que un hombre fue aprehendido tras ser identificado en posesión de presunto material de abuso sexual infantil, hallado en dispositivos electrónicos durante un allanamiento.

“Estamos dando cumplimiento a un operativo a nivel nacional (…) ya tenemos buenos resultados. Esta persona ha sido aprehendida por tener material de abuso sexual infantil”, señaló la autoridad.

El caso se enmarca en la Ley 1636, normativa que refuerza la protección de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual en entornos digitales, incorporando nuevos tipos penales al Código Penal.

Investigación silenciosa y resultados

De acuerdo con la Fiscalía, la intervención es resultado de una investigación desarrollada durante varios días de manera reservada, en coordinación estrecha con la Policía Boliviana.

Durante el allanamiento, se recolectaron evidencias digitales que, por la sensibilidad del caso, serán presentadas ante la autoridad judicial en audiencia de medidas cautelares.

“Se ha trabajado de manera silenciosa pero responsable (…) el material será expuesto ante un juez cautelar”, afirmó Mariaca.

El aprehendido, un hombre mayor de edad, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Operativo en todo el país

La operación “Roma I” no se limita a un solo caso. Según el fiscal general, se ejecutan acciones simultáneas en distintos departamentos, con fiscales y unidades policiales desplegados en busca de personas vinculadas a este tipo de delitos.

También se reportaron resultados en Oruro, donde otra persona fue aprehendida en circunstancias similares.

“Todos nuestros fiscales departamentales están trabajando en este momento a nivel nacional (…) para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier abuso sexual en entornos digitales”, remarcó.

Un delito que deja huellas profundas

Las autoridades advirtieron que este tipo de delitos no solo vulnera derechos fundamentales, sino que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas.

“Estamos hablando de hechos que pueden destruir la vida de nuestros niños y niñas”, sostuvo Mariaca, al subrayar la importancia de estos operativos.

El operativo “Roma I” marca una de las acciones más amplias recientes contra delitos digitales en Bolivia, en un contexto donde la protección de menores en internet se vuelve cada vez más urgente.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

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