Jaden Smith y Jackie Chan reaparecen juntos y causan furor en redes (FOTO)

El actor Jaden Smith y la estrella del cine de acción Jackie Chan protagonizaron un emotivo reencuentro, 16 años después de haber compartido pantalla en la película The Karate Kid.

El acercamiento fue dado a conocer a través de las redes sociales del propio Smith, quien publicó una fotografía junto a Chan para celebrar su cumpleaños número 72. La imagen rápidamente generó reacciones entre los seguidores de ambos actores, quienes recordaron su recordada dupla en el cine.

Jaden Smith y Jackie Chan reaparecen juntos y desatan nostalgia en redes

En el mensaje que acompañó la publicación, el hijo de Will Smith expresó su admiración y gratitud hacia su colega, destacando el impacto que tuvo en su vida personal y profesional durante el rodaje de la cinta.

“Te quiero, cambiaste mi vida y me enseñaste cosas que nunca olvidaré. Nunca podría ser quien soy hoy sin ti. Eres una leyenda, un ícono y un líder. Feliz cumpleaños. Nos vemos pronto”, escribió Jaden Smith.

El reencuentro no solo conmemora una amistad que se ha mantenido con el paso del tiempo, sino que también revive el legado de la película que marcó a toda una generación. La química entre ambos actores, que interpretaron a maestro y alumno, sigue siendo recordada por fanáticos en todo el mundo.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre un posible nuevo proyecto juntos, pero el gesto ha despertado entusiasmo y nostalgia entre quienes esperan volver a verlos compartir pantalla.

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