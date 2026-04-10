Capturan a dos implicados en violento atraco de medio millón de bolivianos en Cochabamba

La Policía logró la aprehensión de dos presuntos autores del robo agravado a una vivienda en la zona de Iquircollo, en Cochabamba, donde una banda sustrajo alrededor de 500 mil bolivianos, además de joyas y otros bienes. El hecho ocurrió el pasado 1 de abril y aún es investigado, ya que existirían más implicados.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que se presume que al 12 delincuentes ingresaron al domicilio, ubicado en la avenida Germán Busch, reduciendo a una familia de ocho integrantes para cometer el atraco. Los atacantes también sustrajeron el DVR de las cámaras de seguridad para evitar ser identificados.

Comentó que las investigaciones permitieron identificar uno de los vehículos utilizados en el hecho, lo que derivó en la captura del primer sospechoso y este proporcionó información clave que condujo a la aprehensión de un segundo implicado y al hallazgo de otro motorizado vinculado al caso. Los detenidos fueron identificados como Rubén Paulo L. M. y Alejandro Beymar C.H.

Antecedentes

El asalto se registró el 1 de abril en horas de la madrugada, cuando los delincuentes irrumpieron en la vivienda de una familia de avicultores. Las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego, golpeadas y maniatadas para facilitar el robo. La Policía continúa con las investigaciones para dar con el resto de los implicados y recuperar el dinero sustraído. De momento se desconoce el paradero del dinero robado.

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