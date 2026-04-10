TED inicia capacitación de jurados electorales en las provincias cruceñas

Con miras a la segunda vuelta electoral en el departamento de Santa Cruz, el Tribunal Electoral Departamental (TED) inició este viernes el despliegue de comisiones técnicas hacia las provincias para capacitar a los jurados electorales designados en el área rural.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que un total de 36 comisiones trabajarán desde este viernes hasta el 15 de abril en las 15 provincias del departamento.

“Es fundamental que los jurados electorales estén bien capacitados en el procedimiento de votación, la elaboración de actas y el llenado correcto de cada casilla, para evitar observaciones o anulaciones durante el proceso de cómputo”, explicó la autoridad.

En cuanto a la capital cruceña, Monasterio indicó que las capacitaciones se realizarán entre el 15 y el 17 de abril en coliseos municipales de los distintos distritos.

“Tenemos muy poco tiempo y no vamos a tener la posibilidad de repetir la capacitación, por eso es importante que la ciudadanía verifique si fue sorteado como jurado electoral”, acotó.

En total, 53.772 ciudadanos fueron designados como jurados electorales en Santa Cruz, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral que definirá al gobernador y vicegobernador del departamento.

El próximo 19 de abril, en Santa Cruz se irá a una segunda vuelta para elegir al próximo gobernador. JP Velasco y Otto Ritter fueron los candidatos con más votación en la primera vuelta realizada el pasado 22 de marzo.

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