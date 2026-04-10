En tres meses, se reportaron 4.871 familias damnificadas por lluvias en La Paz

Durante los tres primeros meses de este año, en La Paz se reportaron 4.871 familias damnificadas por las lluvias en al menos 13 municipios del departamento, informó el responsable departamental de Defensa Civil de La Paz, Carlos Miguel Torrez.

“Prácticamente todo ha cambiado y permanecen las emergencias por lluvias, seguramente vamos a tener más damnificados”, indicó Torrez en contacto con Bolivia Tv.

Según la autoridad, en 2025 fueron 70 municipios los afectados en el departamento paceño; lo que significa que esta gestión la cantidad “no fue de la magnitud con la que se sufrió el pasado año”, pero hubo municipios afectados de manera recurrente, entre ellos Apolo.

Torrez recordó que rige la alerta naranja principalmente en el norte paceño por las lluvias, por lo que recomendó a los municipios tomar sus previsiones y en los lugares donde ya se estaría ingresando en el periodo de sequía, aplicar sus planes de contingencia.

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