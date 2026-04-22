Identificaron a los sospechosos: Vecinos se llevan hasta $us 2 millones tras caída de avioneta

Un accidente aéreo en Minga Guazú terminó en una escena de descontrol y presunto saqueo, luego de que desapareciera entre 1,5 y 2 millones de dólares que eran transportados en la aeronave siniestrada.

El hecho ocurrió en cercanías del asentamiento San Isidro, donde, tras el impacto, decenas de personas llegaron rápidamente al lugar. Al percatarse de que había dinero en efectivo entre los restos, varios vecinos comenzaron a recoger los billetes.

La denuncia fue presentada por la empresa de transporte de valores Prosegur, que detectó el faltante tras el siniestro.

El comisario Carlos Duré confirmó que la desaparición del dinero ocurrió en cuestión de minutos.

“Hubo un lapso de unos quince minutos en el que mucha gente llegó antes de una intervención organizada, y en ese momento varias personas se apropiaron del dinero”, explicó.

Según el reporte policial, algunos recogieron pequeñas cantidades, pero otros habrían cargado sumas mayores en bolsas e incluso en vehículos.

“Tenemos datos de una camioneta que habría sido utilizada para llevar el dinero”, agregó.

Sospechosos identificados y allanamientos

Las investigaciones ya apuntan a un grupo reducido de personas que habría sustraído la mayor parte del dinero.

“Estamos identificando entre cinco y seis personas que se habrían llevado montos importantes, aunque muchas otras tomaron sumas menores”, señaló Duré.

Hasta el momento, se realizaron al menos cinco allanamientos en viviendas cercanas, con participación de unidades especializadas y bajo dirección del fiscal Alcides Giménez.

Los operativos no permitieron recuperar el dinero, pero sí aportaron información clave para reconstruir lo ocurrido e identificar a los presuntos responsables.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la participación de civiles, personas que se hicieron pasar por autoridades e incluso posibles vínculos con grupos criminales de la zona fronteriza.

El caso, que combina accidente aéreo, caos en la escena y presunto saqueo masivo, continúa bajo investigación mientras crece la presión por recuperar el dinero desaparecido.

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