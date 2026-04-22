Ataque al azar en un café: hombre apuñala a dos personas y desata pánico en Bolton

Un violento ataque con arma blanca sacudió la mañana del martes 21 de abril en Bolton, donde un hombre fue arrestado tras apuñalar a dos personas dentro de un café ubicado en Tonge Moor Road.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, según informó la policía del condado de Greater Manchester.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el agresor ingresa al local y ataca primero a un joven que se encontraba sentado. En medio del caos, la víctima logra reaccionar y defenderse a golpes.

Segundos después, el atacante hiere a un segundo hombre antes de ser reducido y detenido.

Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar, mientras equipos de emergencia y efectivos policiales acordonaron la zona, generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso —un hombre de 50 años— habría actuado de manera completamente aleatoria, lo que encendió las alertas sobre la seguridad en el área.

Las autoridades iniciaron una investigación que también incluye la evaluación del estado mental del detenido, mientras se analizan las imágenes del ataque que ya circulan en redes sociales.

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