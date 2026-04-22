NASA lanza desafío global para analizar datos de la histórica misión Artemis II

La NASA presentó un ambicioso desafío internacional orientado a desarrollar nuevas metodologías de análisis para los datos obtenidos en la misión Artemis II, un hito histórico al ser la primera misión tripulada que se adentra en el espacio profundo desde el Apolo 17.

Un hito en la exploración humana

La misión Artemis II transportó a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, quienes experimentaron condiciones que no habían sido vividas por humanos en más de medio siglo. Entre ellas destacan la exposición prolongada a radiación espacial, el aislamiento en un entorno completamente distinto al terrestre, el confinamiento en una nueva nave y las exigencias operativas propias de una misión más allá de la órbita terrestre baja.

Para el Programa de Investigación Humana de la NASA, esta misión representó una oportunidad única. “Los datos recopilados amplían el conocimiento basado en misiones en órbita terrestre baja y permiten observar directamente cómo responde el cuerpo humano en el espacio profundo”, señala la agencia.

Tres estudios clave

Durante la misión se desarrollaron tres investigaciones principales. El primero, denominado Spaceflight Standard Measures, recopiló datos fisiológicos y psicológicos antes, durante y después del vuelo. Incluyó muestras biológicas como sangre, saliva y orina para analizar la salud cardiovascular, el estado nutricional y la función inmunológica. También se realizaron resonancias magnéticas para evaluar el cerebro y la salud ocular.

Además, se aplicaron pruebas sobre equilibrio, mareo por movimiento, rendimiento muscular y cambios en microorganismos del cuerpo. Un elemento innovador fue la evaluación inmediata tras el retorno a la Tierra, donde los astronautas realizaron pruebas físicas como salir de la cápsula y simular caminatas lunares con trajes presurizados.

El segundo estudio, ARCHeR, se centró en el comportamiento humano, monitoreando el sueño, la actividad diaria, el bienestar emocional y las interacciones sociales mediante sensores y encuestas especializadas.

El tercer estudio abordó los biomarcadores inmunológicos, analizando cómo el espacio profundo impacta el sistema inmune. Se investigaron hormonas del estrés, células inmunitarias y la posible reactivación de virus latentes, como el herpes zóster, fenómeno que aún está en estudio.

Un desafío analítico sin precedentes

A pesar del valor científico de estos datos, su análisis presenta dificultades significativas. Se trata de un conjunto extremadamente reducido —solo cuatro sujetos— pero con una enorme complejidad, ya que combina múltiples sistemas fisiológicos y distintos tipos de medición.

La integración de datos biológicos, conductuales, imágenes y sensores, junto con limitaciones operativas propias del vuelo espacial, introduce variabilidad y posibles vacíos de información. Esto hace que los métodos estadísticos tradicionales resulten insuficientes.

Nuevas metodologías en juego

Por ello, el desafío impulsa el uso de metodologías avanzadas como modelos jerárquicos bayesianos, análisis de series temporales, aprendizaje por transferencia, inferencia causal y técnicas de integración de datos multimodales.

Los participantes deberán presentar una propuesta metodológica detallada, acompañada de una demostración práctica utilizando datos de referencia que simulan las condiciones reales de la misión. También deberán explicar cómo su enfoque podría aplicarse a los datos reales de Artemis II.

Evaluación y proyección futura

Las propuestas serán evaluadas por un panel de expertos en ciencia de datos, bioestadística, medicina espacial y biología computacional, considerando criterios como rigor científico, calidad técnica, aplicabilidad e innovación.

El concurso ofrece un fondo de 25.000 dólares, que se distribuirá entre hasta 15 ganadores, con el objetivo de incentivar soluciones que no solo contribuyan al análisis de Artemis II, sino que también impulsen futuras misiones de larga duración, como viajes a la Luna o Marte.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos y entidades de Estados Unidos, y las postulaciones deberán enviarse hasta el 5 de junio de 2026.

Finalmente, la NASA aclaró que los participantes conservarán los derechos de propiedad intelectual de sus propuestas, aunque la agencia podrá negociar su uso posteriormente, en caso de que resulten de interés para futuras investigaciones.

Este desafío representa un paso clave en la evolución de la ciencia espacial, donde comprender con precisión los efectos del espacio profundo en el cuerpo humano será determinante para el futuro de la exploración más allá de nuestro planeta.

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