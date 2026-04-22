Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance en las playas de Malibú | FOTOS

El romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton dejó de ser especulación y sumó su primera confirmación pública tras ser fotografiados y grabados juntos en las playas de Malibú, donde se mostraron en actitud muy cercana y cariñosa.

Según difundió TMZ, la pareja disfrutó de una jornada frente al mar compartiendo gestos de complicidad, abrazos y besos que evidencian el buen momento que atraviesan.

El piloto de Fórmula 1 junto a Kim Kardashian. (Foto: TMZ)

Hasta ahora, ambos habían sido vistos en encuentros discretos, como cenas privadas o eventos deportivos, sin exhibiciones públicas de afecto.

En las imágenes difundidas, Kardashian lució un estilo playero característico de su imagen pública, mientras Hamilton se mostró relajado y atento durante toda la jornada.

El piloto de Fórmula 1 junto a Kim Kardashian. (Foto: TMZ)

El entorno natural de la playa, con olas y sol, terminó por enmarcar una escena que refuerza lo que ya era un rumor extendido en el mundo del entretenimiento: la relación entre ambos es una realidad.

El piloto de Fórmula 1 junto a Kim Kardashian. (Foto: TMZ)

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