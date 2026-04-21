¡Confirmado! “Soy Leyenda 2” ya está en marcha con Will Smith y Michael B. Jordan

La esperada secuela de Soy Leyenda ya está en marcha. Tras varios meses sin novedades, se confirmó que el director será Steven Caple Jr., quien lidera el proyecto junto a Warner Bros..

La película contará nuevamente con Will Smith en el papel del doctor Robert Neville, y sumará a Michael B. Jordan, quien también participará como productor. Ambos fueron confirmados desde 2022, cuando se anunció oficialmente el desarrollo de la secuela.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo activo y preproducción, marcando un avance importante para una historia que llega casi dos décadas después del estreno original.

Uno de los aspectos más llamativos es que la trama ignorará el final mostrado en cines y se basará en el final alternativo, en el que el personaje de Smith sobrevive. Este enfoque permitirá continuar la historia en un mundo postapocalíptico donde la humanidad sigue enfrentando las consecuencias del virus que devastó la civilización.

La primera película, inspirada en la novela de Richard Matheson, fue un éxito global al recaudar cerca de 600 millones de dólares y consolidarse como un referente del género de ciencia ficción y terror.

El guion de la secuela estará nuevamente a cargo de Akiva Goldsman, quien adelantó que la historia se desarrollará décadas después de los eventos originales, en un escenario donde la naturaleza ha reclamado las ciudades abandonadas.

Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, la elección del director y la consolidación del equipo creativo reactivan la expectativa en torno a una de las secuelas más esperadas del cine de ciencia ficción.





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