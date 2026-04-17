¡Es oficial! Game of Thrones llega al cine con la película sobre la conquista de Aegon

Warner Bros. confirmó durante la CinemaCon que una nueva película ambientada en el universo creado por George R. R. Martin ya está en desarrollo.

El proyecto llevará por título provisional Juego de Tronos: La conquista de Aegon y será el primer largometraje cinematográfico basado en la saga literaria.

La historia se centrará en Aegon I Targaryen, el primer gobernante en unificar los Siete Reinos y figura clave en la creación del Trono de Hierro.

En la línea temporal de la saga, Aegon lideró la invasión de Poniente junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, montando a sus dragones Balerion, Vhagar y Meraxes, en una campaña militar que redefinió el destino del continente.

El filme también abordará el proceso de conquista, la resistencia de los distintos reinos y las estrategias políticas que terminaron con la rendición de los antiguos reyes de Poniente.

Si bien aún no se ha confirmado el elenco, medios especializados como Deadline señalan que el guion estaría a cargo de Beau Willimon, reconocido por su trabajo en House of Cards.

La producción fue incluida dentro de la lista de estrenos de Warner Bros. para 2027 en adelante, aunque todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento.

Con este anuncio, el universo de Game of Thrones da un nuevo salto hacia la pantalla grande, apostando por una de las historias más importantes y épicas de su mitología.

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