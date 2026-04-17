“Es un orgullo": Salar de Uyuni impulsa a Bolivia en ranking de los destinos más atractivos

Bolivia fue posicionada en el puesto 21 de los destinos más bellos del mundo por una revista internacional de viajes, un reconocimiento que fortalece su presencia en el escenario turístico global y resalta la riqueza natural del país.

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, destacó que esta nominación se basa en la experiencia de viajeros internacionales y pone en valor paisajes únicos como el Salar de Uyuni, considerado uno de los principales atractivos del país.

“Es un orgullo que Bolivia sea incluida junto a las maravillas más grandes del mundo. Este reconocimiento aconseja que toda persona debería visitar este destino al menos una vez en su vida”, afirmó.

El ranking incluye 51 destinos a nivel global, de los cuales solo cuatro se encuentran en América, entre ellos Bolivia, lo que refuerza su posicionamiento como un destino privilegiado dentro de la región.

Ampuero explicó que este tipo de distinciones no genera un incremento inmediato de visitantes, pero sí fortalece la imagen del país y abre la posibilidad de atraer turistas internacionales con mayor capacidad de gasto.

“Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero es un refuerzo importante para atraer más turistas y consolidar el turismo como una industria de primer orden”, señaló.

En cuanto a la preparación del país, indicó que existe capacidad instalada en el sector hotelero, aunque será necesario impulsar incentivos, mejorar la conectividad aérea y reducir trabas regulatorias para responder a una mayor demanda.

El crecimiento del turismo también plantea desafíos, especialmente en destinos sensibles como la Amazonía y el propio Salar de Uyuni, donde problemas como la acumulación de basura y la falta de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales amenazan su conservación.

“Es absolutamente necesario resolver estos problemas para preservar esta joya turística y evitar daños irreversibles”, advirtió.

Asimismo, remarcó que Bolivia aún tiene margen para crecer sin alcanzar niveles críticos de sobrecarga turística, a diferencia de destinos como Machu Picchu o Islas Galápagos, donde el flujo de visitantes ya ha generado restricciones.

El representante del sector turístico subrayó la importancia de apuntar a mercados estratégicos como Estados Unidos, Europa y Asia, además de fortalecer la integración regional con países vecinos para incrementar la llegada de visitantes.

Este reconocimiento internacional abre una oportunidad para que Bolivia no solo promueva su riqueza natural y cultural, sino también consolide un modelo de turismo sostenible que beneficie a su economía sin comprometer sus recursos para futuras generaciones.

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