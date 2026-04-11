El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” se prepara para recibir a visitantes con una guía práctica que facilita la experiencia en los distintos destinos del departamento de Santa Cruz.

Durante 10 días, el evento ofrecerá conciertos simultáneos en 19 destinos, combinando música, gastronomía y cultura viva en una de las rutas turísticas más importantes del país.

Para quienes deseen asistir, se recomienda llegar temprano a los conciertos debido a la alta demanda.

Asimismo, se promueve el consumo de productos y servicios locales como una forma de apoyar la economía de la región.

Entre las recomendaciones también está reservar hospedaje con anticipación y mantener los espacios limpios durante la visita.

En cuanto a lo necesario para el viaje, se sugiere llevar ropa ligera y cómoda, protector solar, repelente, calzado adecuado para caminar, además de agua y snacks.

También se advierte que es importante contar con dinero en efectivo.

Sobre cómo llegar, la guía explica que el acceso principal es vía aérea hasta Santa Cruz de la Sierra, y desde allí trasladarse hacia la región de la Chiquitania desde la Terminal Bimodal o mediante transporte alternativo.

Finalmente, se sugiere alquilar un vehículo para recorrer las misiones con mayor libertad y aprovechar al máximo la experiencia cultural.

El festival se consolida como uno de los eventos más importantes del país, invitando a turistas nacionales e internacionales a descubrir la riqueza histórica y musical de las Misiones de Chiquitos.

“Santa Cruz se vive y se escucha, conocé nuestra tierra, conocé Bolivia”, concluye la invitación.

Mira la programación en Red Uno Play