Comité pro Santa Cruz solicitará reunión a YPFB por calidad de combustibles

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, anunció que los cívicos cruceños convocarán a la nueva presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que brinde un informe sobre la situación del combustible en el país, ante denuncias de que estaría generando daños en los motorizados.

Zambrana señaló que en los próximos días se enviará una misiva oficial para invitar a la autoridad de la estatal petrolera a una reunión en Santa Cruz, donde se exigirán explicaciones sobre la calidad del combustible y las acciones que se están implementando frente a esta problemática.

“El diésel malo ya estaría apareciendo en varias provincias y sectores, y necesitamos que YPFB explique qué está ocurriendo y qué medidas se van a tomar para evitar una crisis energética”, manifestó.

La reunión está prevista para la próxima semana en instalaciones del Comité pro Santa Cruz, con la participación de sectores productivos, gremiales, empresariales, de salud y representantes vecinales, quienes buscan recibir información de primera mano sobre la situación del combustible en el país.

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