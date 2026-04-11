¿Qué aditivos usar en el auto? Especialista aclara cuáles son recomendables

Ante la preocupación de muchos conductores por la calidad del combustible, el uso de aditivos en vehículos se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente. Sin embargo, el mecánico Fernando Alvarado recomienda precaución y asegura que no todos los productos que se ofrecen en el mercado son adecuados para los motores.

“El tema de los aditivos no es de colocarle al vehículo todo lo que uno pueda encontrar. Lamentablemente, por la desesperación de los propietarios, están utilizando productos sin criterio técnico”, explicó el especialista.

Según Alvarado, los únicos aditivos que podrían utilizarse de forma preventiva son aquellos diseñados específicamente para la limpieza de inyectores y eliminación de carbonilla en válvulas, con el objetivo de mitigar algunos efectos del combustible de baja calidad.

Asimismo, el experto indicó que en los últimos meses se ha registrado un incremento considerable en los trabajos de mantenimiento y limpieza de motores, situación que atribuye al estado del combustible.

“Antes hacíamos este tipo de limpieza en aproximadamente un 20%, ahora hemos llegado casi al 90%. Los vehículos están ingresando cada semana con fallas”, señaló.

El especialista exhorta a los conductores a evitar el uso indiscriminado de aditivos y acudir a asesoramiento técnico antes de aplicar cualquier producto en el sistema de combustible.

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