La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado que la transitabilidad en las carreteras del departamento de Santa Cruz está garantizada; sin embargo, recomendó extrema precaución en algunos tramos afectados por lluvias y anegaciones.

El jefe técnico de la ABC señaló que actualmente existe una dificultad en el tramo de la Chiquitanía, específicamente en la zona de San Miguel, donde se registra anegación que complica la circulación vehicular. Personal de la institución trabaja en el lugar para restablecer plenamente las condiciones de la vía.

Asimismo, indicó que en la antigua carretera hacia los valles persisten lloviznas que generan erosión en taludes, deslizamientos y mazamorra, por lo que recomendó a los conductores evitar viajes nocturnos por ese sector.

La autoridad explicó que la restricción para vehículos pesados fue levantada en días pasados, por lo que actualmente pueden circular con normalidad, aunque pidió hacerlo con precaución debido a la saturación del material en la plataforma vial.

Desde la ABC reiteraron el llamado a los usuarios a conducir con prudencia y mantenerse atentos a reportes oficiales sobre el estado de las rutas.

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