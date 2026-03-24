La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó el estado de la Red Vial Fundamental al 24 de marzo de 2026, reportando tramos con desvíos, restricciones vehiculares e intransitabilidad en distintas regiones del país.

Tramos con desvíos

En el departamento de Pando, los tramos La Floresta (Km 185) y Conquista – El Sena se encuentran transitables con desvíos, debido a trabajos en construcción. Se recomienda circular con precaución.

Restricciones vehiculares

En Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción vehicular mientras se realiza una evaluación técnica.

En Cochabamba, el tramo Llallini – Bombeo también tiene restricción con horarios definidos: no se permite la circulación entre las 09:00 y las 17:00.

Tramo intransitable

La situación más crítica se registra en Santa Cruz, donde el tramo San Lorenzo – Salinas está intransitable debido a la inundación del puente San Miguelito.

Recomendaciones

La ABC instó a los conductores a informarse antes de viajar y consultar los canales oficiales para verificar el estado de las rutas.

El monitoreo se realiza de forma permanente junto al Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en el país.

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