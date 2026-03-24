Tránsito interrumpido. La caída de una mazamorra obligó al cierre de la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz, a la altura del sector Siete Curvas – Jatun Pampa, dejando varios vehículos varados en la zona.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se dispuso la restricción total de la transitabilidad en este tramo de la Red Vial Fundamental debido al material que cubrió la vía.

En el lugar, maquinaria pesada y personal de la ABC ya trabajan para liberar la carretera y restablecer la circulación lo antes posible.

Conductores y pasajeros permanecen detenidos a la espera de que se habilite el paso, en medio de condiciones climáticas adversas.

La entidad recordó que el país se encuentra bajo alerta naranja por intensas lluvias, por lo que pidió a la población extremar precauciones y respetar los comunicados oficiales.

El cierre de esta vía clave genera preocupación por su impacto en la conexión entre el eje central y el oriente del país.

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