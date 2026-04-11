Investigan presunto hallazgo de sustancias controladas en inmueble de Sacaba

Una presunta intervención vinculada al narcotráfico se registró la mañana de este sábado en la zona Miraflores de Sacaba, Cochabamba, en una vivienda que —según vecinos— habría sido incautada hace tiempo en anteriores operativos.

De acuerdo con testimonios de los habitantes del sector, cerca de las 09:00 dos camiones llegaron al inmueble y descargaron dos telas de gran tamaño. Minutos después, una camioneta tipo Land Cruiser arribó al lugar y realizó una intervención, luego de que un oficial alertara a sus compañeros sobre la presunta presencia de sustancias controladas.

Los vecinos relataron que dos personas mayores fueron ingresadas al domicilio junto con los efectivos, quienes permanecieron dentro del inmueble por aproximadamente dos horas. Posteriormente, el vehículo que encabezó la intervención salió del lugar transportando las telas con rumbo a la carretera hacia Sacaba, mientras que los camiones se retiraron en dirección al río.

Habitantes de la zona señalaron que este tipo de movimientos no son nuevos en el lugar y manifestaron su preocupación por la frecuencia de operativos en la vivienda.

Hasta el momento, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) no emitió un informe oficial sobre el hecho, por lo que se espera un pronunciamiento en las próximas horas.

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