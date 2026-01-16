Cinco aprehendidos tras violento ataque a patrullas en operativo antidroga en el Trópico

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) confirmaron la aprehensión de cinco personas tras un operativo de gran envergadura en la Central Eterazama, municipio de Chimoré. Los sujetos son investigados no solo por su presunta vinculación con la producción de sustancias controladas, sino también por liderar una turba que intentó linchar a los efectivos policiales para evitar el decomiso de precursores.

Identificación de los aprehendidos

Las autoridades judiciales hicieron pública la lista de los ciudadanos detenidos en el lugar de los hechos:

Grover S.V. (34 años)

Remberto N.Q. (38 años)

Bismar G.M. (22 años)

William C.Q. (22 años)

Asbeth V.A. (20 años)

Según el informe oficial, estas cinco personas mantienen un vínculo directo tanto con los activos secuestrados como con las agresiones físicas sufridas por los uniformados.

Emboscada y resistencia violenta

El operativo se tornó crítico cuando una multitud de aproximadamente 500 personas rodeó a las patrullas. Utilizando piedras, palos, petardos y troncos, los pobladores intentaron bloquear las vías de escape para impedir que la policía retirara el cargamento ilícito.

A diferencia de incidentes anteriores, los propios efectivos lograron filmar los momentos de tensión. Las grabaciones, que ya forman parte de la investigación, muestran a la turba insultando y amenazando a los agentes. Ante el riesgo inminente de linchamiento, los efectivos de Umopar utilizaron agentes químicos y balines de goma para dispersar a los agresores.

Como resultado del ataque, dos policías resultaron con heridas de consideración en la cabeza, producto de pedradas lanzadas a corta distancia, y actualmente reciben atención médica.

Secuestro de activos y precursores

Además de las detenciones, el Ministerio Público informó el secuestro de ocho vehículos (cinco camiones, una vagoneta, un minibús y una camioneta) y el hallazgo de 190 turriles que contenían una cantidad masiva de insumos químicos para la elaboración de cocaína:

Acetato: 23.200 litros

Ácido Clorhídrico: 12.200 litros

Ácido Sulfúrico: 2.600 litros

Acetato de Etilo: 200 litros

Clorhidrato de Tetramisol: 750 kilogramos

La zona de Eterazama permanece bajo vigilancia estricta mientras los aprehendidos esperan su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica por los delitos de tráfico de sustancias controladas, impedir el ejercicio de funciones y lesiones graves.

