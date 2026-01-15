Un operativo antidrogas ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la Central Eterazama, municipio de Villa Tunari, terminó este miércoles en alta tensión y enfrentamientos, luego del secuestro de cerca de 200 barriles de sustancias químicas controladas presuntamente destinadas al narcotráfico.

Según reportes oficiales, los efectivos lograron incautar material químico en el Sindicato Cerro Verde, un sector clave de la Central Eterazama, considerado un golpe significativo a las redes de tráfico de insumos ilícitos en la región del Trópico de Cochabamba.

Sin embargo, el operativo generó una violenta reacción de pobladores, quienes intentaron impedir el ingreso de la Policía utilizando piedras, palos y petardos. Como resultado, dos efectivos de la Umopar resultaron heridos, según información preliminar.

En los videos del operativo, se escucha a los policías gritar: “¡Vengan, vengan!”, mientras los pobladores bloquean el paso. Ante la resistencia, los uniformados hicieron uso progresivo, racional y proporcional de la fuerza, utilizando agentes químicos únicamente para proteger la vida y restablecer el orden.

Pese al hostigamiento, la Policía logró rescatar y asegurar parte del material incautado, entre ellos:

30 turriles de acetato de etilo (6.000 litros)

13 tambores de clorhidrato de tetramisol (750 kilos)

8 bolsas de permanganato de potasio (200 kilos)

4 bidones de 50 litros

El resto de los barriles, hasta casi 200 unidades, fue inutilizado en el lugar mediante perforaciones, para impedir su uso ilícito, como se evidencia en los registros audiovisuales del operativo.

El operativo reafirma la presencia de Umopar en la lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba, a la vez que evidencia la resistencia que generan estas acciones por parte de ciertos sectores en la región.

