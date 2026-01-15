Accidente en La Cumbre deja dos heridos tras nevada en la zona

La mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en el sector de La Cumbre, en la carretera que conecta con los Yungas, donde un minibús y una camioneta colisionaron presuntamente a causa de las condiciones climáticas adversas.

Según información preliminar de la Policía, el hecho ocurrió pasadas las 08:30 y dejó como saldo dos personas heridas, un varón y una mujer.

“Fue un hecho protagonizado por un minibús y una camioneta, consistente en invasión de carril y posterior encunetamiento. El accidente habría sido provocado por las inclemencias del tiempo, debido a la nevada que cayó horas antes en la zona”, informó Hugo Barrios, director departamental de Tránsito.

Horas previas al accidente se registró una intensa nevada en La Cumbre, lo que habría dejado la vía resbalosa y con baja adherencia, factor determinante para la colisión.

“Recomendamos a las personas que transitan por estas rutas extremar las medidas de precaución. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales, pero sí dos personas heridas, quienes fueron trasladadas al hospital Arco Iris”, agregó la autoridad policial.

Desde Tránsito reiteraron el llamado a los conductores a verificar el estado mecánico de sus vehículos, así como las condiciones de la vía, antes de emprender viaje, especialmente en zonas de altura donde las nevadas son frecuentes.

