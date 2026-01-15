Arranca una semana clave en Bolivia: tres procesos que no puedes dejar pasar desde este lunes

Atención, padres de familia y jóvenes: desde este lunes 19 de enero, Bolivia inicia una semana decisiva con la puesta en marcha de tres procesos fundamentales que requieren organización y documentación a tiempo. Se trata de las inscripciones escolares, el reclutamiento para el Servicio Militar 2026 y la admisión a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM).

Inscripciones escolares

El Ministerio de Educación confirmó que este lunes 19 de enero comienza el proceso de inscripción escolar en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio en todo el país, tanto para estudiantes nuevos como antiguos.

Con el objetivo de evitar filas y aglomeraciones, se estableció un cronograma escalonado:

19 y 20 de enero: inscripción de estudiantes nuevos en Inicial, Primaria y Secundaria.

21 al 23 de enero: trámites de traslado de matrícula.

2 de febrero: inicio oficial de clases, cumpliendo con los 200 días hábiles de formación.

Reclutamiento para el Servicio Militar 2026

Miles de jóvenes comenzaron a concentrarse e incluso a acampar frente a unidades militares para asegurar un cupo en el Servicio Militar 2026, reflejando el alto interés por formar parte del contingente nacional.

El Ministerio de Defensa recordó que los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 22 años

Cédula de identidad vigente

Certificado de nacimiento original

Certificado de grupo sanguíneo

Número de cuenta en el Banco Unión

Aprobación de la revisión médica oficial

La presentación completa de documentos es obligatoria para formalizar la inscripción.

Admisión digital a las ESFM y Unidades Académicas

El proceso de admisión 2026 a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y Unidades Académicas se realizará de forma 100 % digital, entre el 19 y el 30 de enero.

La prueba académica busca garantizar transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades, dejando atrás observaciones e irregularidades de gestiones anteriores.

Los resultados oficiales y la nómina de postulantes admitidos se publicarán el miércoles 4 de febrero de 2026. El ingreso se definirá según las mejores calificaciones, organizadas por especialidad y unidad académica.

