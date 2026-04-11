“Se dieron a la fuga a pie”: Delincuentes roban más de Bs 7.000 en surtidor de la Av. 2 de Agosto

Dos delincuentes armados protagonizaron un violento atraco en un surtidor ubicado sobre la avenida 2 de Agosto, a la altura del sexto anillo de Santa Cruz, de donde lograron sustraer más de 7.000 bolivianos correspondientes a la recaudación del día.

De acuerdo con el relato de los trabajadores, el hecho ocurrió mientras uno de los empleados se encontraba atendiendo a un vehículo en una de las bombas de combustible. En ese momento, uno de los antisociales ingresó rápidamente hasta el área donde se encontraba el dinero y se apoderó de todo el efectivo.

“Vinieron dos atracadores a pie, se pararon en la bomba número 5. Mi compañero estaba cargando gasolina y aprovecharon para sacar toda la plata”, relató uno de los trabajadores, quien además destacó que los sujetos no llevaban capucha ni ocultaban sus rostros, pero sí portaban armas de fuego.

Tras cometer el robo, los delincuentes emprendieron la fuga corriendo, lo que motivó a algunos empleados a intentar perseguirlos. Sin embargo, durante la huida, uno de los antisociales realizó un disparo intimidatorio, obligando a los trabajadores a detenerse por temor a resultar heridos.

“Cuando los estábamos persiguiendo, soltaron un disparo y ya tuvimos que parar. Se fugaron por la parte de adelante”, agregó otro testigo.

Según las estimaciones, el monto robado asciende a aproximadamente 7.500 bolivianos. Los sujetos escaparon a pie en dirección a la zona de la avenida Alemania.

Los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que ahora se encuentra revisando las cámaras de seguridad del surtidor para identificar a los responsables, quienes habrían actuado de manera coordinada: uno ejecutó el robo mientras el otro vigilaba y facilitaba la fuga.

Las autoridades no descartan que las imágenes permitan reconocer plenamente a los antisociales, ya que, según los testigos, actuaron sin cubrirse el rostro.

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