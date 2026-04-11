Tras muerte de dos hombres, experto explica riesgos de ingresar a una cisterna sin seguridad

Tras la muerte de dos personas por intoxicación dentro de una cisterna, el experto en seguridad industrial Carlos Sarmiento explicó los riesgos a los que se expone una persona al ingresar a este tipo de espacios.

Sarmiento señaló que una cisterna es considerada un “espacio confinado”, donde la atmósfera puede ser peligrosa para la vida humana. “El mayor peligro es la asfixia por falta de oxígeno”, advirtió, al explicar que las personas no pueden ingresar sin equipos especializados.

El especialista detalló que, para realizar trabajos en estos espacios, se deben cumplir estrictos protocolos de seguridad, como la medición previa de la atmósfera con detectores de gases y el uso de equipos de respiración asistida o tanques de aire.

“No basta con una máscara común, se necesita un suministro de aire externo para garantizar la respiración”, puntualizó.

Asimismo, indicó que antes de cualquier intervención, como una limpieza, es necesario realizar procesos de descontaminación y asegurar que el ambiente sea seguro para el ingreso.

El experto también lamentó que este tipo de hechos se repitan, atribuyéndolo a la falta de conocimiento y cultura de prevención.

“Muchas veces las personas desconocen a qué tipo de atmósfera se enfrentan: puede ser tóxica, explosiva o deficiente de oxígeno, y eso deriva en accidentes fatales”, explicó.

Finalmente, Sarmiento enfatizó que, aunque en empresas formales se capacita al personal, el riesgo aumenta cuando personas sin formación realizan estas tareas. Por ello, recomendó informarse y contar con asesoramiento técnico antes de ingresar a este tipo de espacios, con el fin de evitar nuevas tragedias.

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