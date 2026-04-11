Salen los astronautas de la cápsula de Artemis II tras amerizaje en el costa de San Diego

Tras diez días de travesía y más de 1,1 millones de kilómetros recorridos, los cuatro héroes de la misión Artemis II han vuelto a pisar suelo —o más bien, cubierta— terrestre. El proceso de extracción de la tripulación comenzó poco después de las 7:07 p. m. (hora colombiana), marcando el fin exitoso de la primera misión tripulada a la órbita lunar en más de medio siglo.

El retorno de los embajadores de la humanidad

La salida de los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen se realizó de forma escalonada y bajo estrictos protocolos de seguridad. Una vez que los buzos de la Marina y el personal de la NASA confirmaron que la atmósfera exterior de la nave y las aguas del Pacífico eran seguras, se dio la "luz verde" para abrir la escotilla.

A través de la transmisión oficial de la NASA, el mundo fue testigo del momento en que los tripulantes abandonaron la cápsula Orion (apodada Integrity). Los rostros de los astronautas reflejaban el cansancio de una misión intensa, pero también la satisfacción del deber cumplido.

"Houston, aquí Integrity. Los recibimos fuerte y claro... Qué viaje. Estamos estables", anunció el comandante Wiseman al restablecer contacto tras el silencio de comunicaciones durante el reingreso.

Cronología de la extracción

Evaluación inicial: Buzos tácticos inspeccionaron el estado del escudo térmico y posibles fugas de combustible. Apertura de escotilla: Tras 45 minutos de maniobras de estabilización en el mar, se inició la salida individual. Plataforma inflable: Los astronautas fueron trasladados a una balsa de apoyo para evitar el movimiento brusco del oleaje. Traslado aéreo: Dos helicópteros recogieron a la tripulación para llevarlos a la enfermería de un buque de la Armada estadounidense para chequeos médicos inmediatos.

Un reingreso de fuego y precisión

El éxito de la extracción dependió de un descenso que la NASA calificó de «perfecto». La cápsula Orion enfrentó condiciones extremas antes de tocar el agua:

Velocidad máxima: Superó los 40.000 km/h al entrar en la atmósfera.

Calor extremo: La fricción generó temperaturas de hasta 2.760 °C .

Frenado crítico: Un sistema de paracaídas redujo la velocidad de caída libre durante los últimos 14 minutos del trayecto.

A diferencia de la misión Artemis I, esta vez se optó por una trayectoria más directa para minimizar la carga térmica sobre el escudo de la nave, garantizando la integridad de los seres humanos a bordo.

El futuro: De la Luna hacia Marte

El regreso de la tripulación no solo cierra un capítulo, sino que abre la puerta a la colonización espacial. El administrador de la NASA y diversas figuras políticas celebraron el hito. El presidente de EE. UU., Donald Trump, felicitó a la tripulación vía redes sociales, destacando que este es solo el preámbulo para el siguiente gran objetivo:

"Todo el viaje fue espectacular... Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte", afirmó el mandatario.

Mientras los astronautas inician su proceso de recuperación y análisis médico, la cápsula Orion será remolcada de regreso al Centro Espacial Kennedy en Florida, donde los ingenieros analizarán cada centímetro del escudo térmico que protegió a los primeros humanos en visitar las inmediaciones lunares desde 1972.

Con información de EFE y AFP.

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