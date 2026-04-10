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Ciencia y tecnología

¿Por qué Artemis II tarda más que las misiones Apolo? El desafío de la nueva era lunar

A diferencia de los viajes de los años 60 que tardaban tres días en llegar al satélite, la actual misión de la NASA duró 10 jornadas. El objetivo principal es poner a prueba la resistencia de la tecnología que llevará al ser humano de vuelta a la superficie en 2027.

Red Uno de Bolivia

10/04/2026 19:21

Fotografía de una instantánea capturada por la tripulación de la misión Artemis II, que muestra la Luna en fase de creciente junto a la nave espacial Orion. EFE/ NASA
Mundo

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La comparación es inevitable: mientras que en 1968 la histórica misión Apolo 8 estableció récords de velocidad llegando a la Luna en apenas 3 días, la misión Artemis II requiere de un cronograma mucho más extenso de 10 días. Sin embargo, este aumento en el tiempo de viaje no es un retroceso, sino una estrategia deliberada de seguridad y alta ingeniería.

Una hoja de ruta más compleja

La misión Artemis II no busca solo la rapidez, sino la validación extrema de la nave Orión. A diferencia de sus predecesoras, esta trayectoria de "retorno libre" está diseñada bajo un esquema meticuloso:

  • Primeras 24 horas: La nave permaneció en órbita terrestre para verificar que todos los sistemas de soporte vital y navegación funcionen correctamente antes de abandonar la protección del planeta.

  • Hacia la Luna (4 días): Un viaje controlado para asegurar la estabilidad de la tripulación.

  • El sobrevuelo: La Orión pasó a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar, una distancia estratégica para recopilar datos críticos.

  • Regreso (4 a 5 días): Una fase de retorno gradual para preparar el reingreso a la atmósfera terrestre.

La seguridad como prioridad

El objetivo de extender la duración es probar la resistencia de los sistemas en el espacio profundo durante un periodo prolongado. La NASA busca garantizar que la cápsula Orión sea un refugio seguro para los astronautas, enfrentando condiciones de radiación y temperatura que no se experimentaban desde hace más de medio siglo.

El puente hacia Artemis III

Este viaje de 10 días es el ensayo final necesario para el gran hito: Artemis III. Los datos obtenidos en esta travesía sentarán las bases para la misión que buscará finalmente el alunizaje en 2027 o fechas posteriores, donde la humanidad volverá a pisar polvo lunar.

Aunque el Apolo 8 fue más veloz, Artemis II es más robusta, sentando las bases de una infraestructura que, esta vez, no solo pretende llegar a la Luna, sino quedarse en ella.

Sigue el retorno de la misión en vivo a través de Red Uno:

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