La misión Artemis II está a punto de cerrar un capítulo histórico. Este viernes 10 de abril de 2026 se llevará a cabo el esperado amerizaje de la cápsula Orion, en lo que será el final de la primera misión tripulada del programa Artemis.

El evento podrá seguirse en vivo desde Bolivia aproximadamente alrededor del mediodía (hora boliviana), aunque se recomienda conectarse con anticipación para no perder ningún detalle del descenso.

Un regreso a toda velocidad

Durante su reingreso, la cápsula alcanzará velocidades superiores a los 39.000 km/h, soportando temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre.

El procedimiento está cuidadosamente calculado:

42 minutos antes del amerizaje , la cápsula se separa del módulo de servicio

13 minutos antes , inicia el ingreso a la atmósfera

Finalmente, despliega sus paracaídas antes de caer en el océano Pacífico, frente a la costa de California

Cada segundo es clave en una maniobra que ha sido validada por la NASA.

Preparativos en la recta final

A bordo viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes en las horas previas realizan una serie de ajustes esenciales.

Desde asegurar el equipo hasta instalar sus asientos de reentrada, cada detalle es revisado para garantizar un regreso seguro.

Uno de los aspectos más importantes es la adaptación del cuerpo humano tras días en microgravedad. Para ello, los tripulantes utilizan trajes especiales que ayudan a mantener la circulación sanguínea y evitar mareos o desmayos al volver a la gravedad terrestre.

El momento clave

El amerizaje será la fase final de una misión que marca un antes y un después en la exploración espacial, al allanar el camino para futuras misiones tripuladas hacia la Luna.

El mundo entero estará atento a este momento: el instante en que la cápsula toque el océano y confirme que la tripulación ha regresado sana y salva.

¿Dónde verlo?

El evento será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la NASA y plataformas digitales.

Prepárate para seguir uno de los momentos más emocionantes del año y ser testigo del regreso de Artemis II desde Bolivia.

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