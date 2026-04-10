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Dos aprehendidos tras operativo contra la pornografía infantil en Santa Cruz

La fiscal especializada en delitos en razón de género y juvenil, Alejandra Rocha, informó que los operativos se encuentran en plena ejecución mediante órdenes de allanamiento, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el alcance de estos hechos.

Charles Muñoz Flores

10/04/2026 13:00

La fiscal especializada en delitos en razón de género y juvenil, Alejandra Rocha. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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Un operativo simultáneo ejecutado a nivel nacional por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público de Bolivia dejó como saldo dos personas aprehendidas en Santa Cruz, en el marco de investigaciones por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Las acciones se desarrollaron desde las primeras horas de este miércoles en los nueve departamentos del país, como parte de la operación denominada “Roma 1”, que abarca al menos 20 investigaciones iniciadas meses atrás por la presunta posesión, almacenamiento y distribución de contenido ilegal en entornos digitales.

La fiscal especializada en delitos en razón de género y juvenil, Alejandra Rocha, informó que los operativos se encuentran en plena ejecución mediante órdenes de allanamiento, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el alcance de estos hechos.

En Santa Cruz, uno de los casos involucra a un joven de 23 años, en cuyo poder se encontraron más de 200 archivos entre fotografías y videos de contenido ilegal. Según la autoridad, el investigado enfrenta cargos por posesión y almacenamiento de material de abuso sexual infantil, delito tipificado en la normativa vigente.

Rocha explicó que las investigaciones continúan para establecer si el material era compartido o distribuido, así como para identificar posibles víctimas. No se descarta que los hechos puedan derivar en delitos más graves, dependiendo de los hallazgos.

Asimismo, una segunda persona fue aprehendida en el municipio de Cabezas, en el marco de otra investigación vinculada a delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, contemplados en la Ley 1636.

El operativo se inició alrededor de las 04:00 de la madrugada e incluyó intervenciones tanto en la capital cruceña como en provincias, tras denuncias que alertaban sobre la posesión de este tipo de material ilícito.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones en el país.

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