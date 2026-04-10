James y la jugada que enloqueció a Japón y asombró al mundo

El talento de James Rodríguez volvió a brillar con intensidad en una escena que quedó grabada en la memoria del fútbol mundial. En un partido que ya tenía a Colombia en ventaja, el mediocampista apareció en el tramo final para firmar una jugada de alta calidad técnica que selló el marcador con una definición magistral.

La acción se gestó con una recepción limpia, seguida de un enfrentamiento directo ante el defensor japonés. Con una serie de enganches precisos, James logró desestabilizar a su marca y, con una frialdad notable, definió con un sutil toque por encima del arquero, desatando la admiración de los presentes.

El escenario de esta obra fue el Arena Pantanal, durante la Copa Mundial de la FIFA 2014. Aquel encuentro frente a Japón sirvió como vitrina para una selección colombiana que ya había asegurado su clasificación, pero que seguía dejando huella con su estilo ofensivo.

Ese gol no solo cerró el resultado, sino que consolidó a James Rodríguez como una de las grandes figuras de aquel torneo, en una tarde donde Colombia reafirmó su identidad futbolística y regaló al mundo una de las anotaciones más recordadas de la competencia.

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