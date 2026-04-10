Dolor en redes: fallece Zepa, influencer que conmovió a miles con su historia

El mundo digital está de luto. La influencer Zepa, conocida también como Zepa-chan, falleció a los 26 años, según se informó a través de un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a sus casi 1.4 millones de seguidores, quienes seguían su contenido de comedia y estilo de vida, pero también sus publicaciones más personales, donde hablaba abiertamente sobre su lucha contra el consumo de alcohol.

“Zepa ha fallecido de manera inesperada (…) el funeral se llevó a cabo únicamente con los familiares”, señala el mensaje difundido en su perfil, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

Una voz sincera en redes

Zepa se había ganado el cariño de su comunidad por su autenticidad. Más allá del humor, compartía aspectos íntimos de su vida, incluyendo sus intentos por reducir el consumo de alcohol y reflexiones sobre su salud.

En varias publicaciones, la influencer abordó su situación con crudeza, generando empatía entre sus seguidores, quienes encontraban en ella una voz honesta dentro del mundo digital.

Reacciones y despedidas

Tras conocerse la noticia, miles de usuarios inundaron sus redes con mensajes de despedida, sorpresa y tristeza.

Algunos recordaron los momentos de alegría que generaban sus videos, mientras otros destacaron su valentía al hablar de temas personales que muchas veces permanecen en silencio.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento, y la familia no ha emitido más información al respecto.

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