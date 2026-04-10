“Mano dura” en el Ministerio Público: 22 fiscales fueron destituidos por faltas graves

El Ministerio Público avanza en un proceso de depuración interna. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que 22 fiscales de materia fueron destituidos en el último año, tras la comisión de faltas muy graves y resultados deficientes en evaluaciones de desempeño.

“Tenemos a la fecha 18 fiscales de materia que fueron destituidos por la comisión de faltas muy graves”, señaló la autoridad, al detallar que estas sanciones responden a procesos disciplinarios internos.

A estas cifras se suman cuatro fiscales más que reprobaron la evaluación de desempeño, aplicada a nivel nacional durante las gestiones 2024 y 2025, lo que derivó en su retiro definitivo de la carrera fiscal.

Evaluación y control interno

Mariaca explicó que actualmente el Ministerio Público cuenta con 407 fiscales institucionalizados, quienes son sometidos periódicamente a evaluaciones que determinan su permanencia, ascenso o desvinculación.

“Somos la única institución del Estado que anualmente evalúa a su personal”, destacó, al subrayar que este mecanismo busca garantizar un servicio eficiente y transparente para la población.

Las evaluaciones forman parte del modelo de gestión fiscal enfocado en la eficacia y la eficiencia, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 260.

Procesos disciplinarios

El fiscal general precisó que las destituciones también responden a investigaciones internas desarrolladas por instancias especializadas dentro del Ministerio Público, encargadas de analizar y sancionar conductas irregulares.

Estos procesos concluyen con resoluciones que determinan la responsabilidad disciplinaria de los fiscales involucrados.

Un mensaje institucional

Desde la Fiscalía remarcan que estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los operadores de justicia actúen bajo estándares éticos y legales.

“Se ha destituido a fiscales que no cumplieron con un desempeño acorde a los principios que rige la labor fiscal”, enfatizó Mariaca.

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