Las cifras preocupan y encienden las alarmas. Bolivia registra 25 feminicidios en lo que va de 2026, una cifra que ya se aproxima al total de todo el año pasado, cuando se cerró con 26 casos.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, calificó la situación como “alarmante”, al advertir el rápido incremento de hechos de violencia extrema contra mujeres en apenas cuatro meses.

“Hoy estamos a abril (…) y ya tenemos 25 hechos de feminicidio en el país. El año pasado hemos terminado con 26. Es alarmante”, sostuvo la autoridad.

Violencia que no se detiene

El panorama se agrava con los datos sobre infanticidios. Según el Ministerio Público, 14 niños y niñas han sido víctimas de este delito en lo que va del año.

Las cifras reflejan una realidad crítica que, lejos de disminuir, muestra señales de incremento.

Llamado urgente a la acción

Ante este escenario, la Fiscalía anunció que trabaja en acciones de prevención junto a la Policía, instituciones educativas y otros sectores, con el objetivo de frenar esta escalada de violencia.

“Estamos preocupados y queremos trabajar (…) para tratar de que estos antecedentes no puedan continuar”, enfatizó Mariaca.

El fiscal general subrayó la necesidad de una respuesta conjunta entre el Estado y la sociedad civil, involucrando también al Órgano Judicial y a organizaciones sociales.

Una realidad que golpea

Detrás de cada cifra hay una historia truncada, una familia destruida y una sociedad que enfrenta uno de sus mayores desafíos: frenar la violencia contra los más vulnerables.

El dato es claro y contundente: en solo cuatro meses, Bolivia está a punto de igualar el número de feminicidios de todo un año.

Mira la programación en Red Uno Play