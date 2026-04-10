Gobierno autoriza al sector privado importar y exportar electricidad

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, informó que el Gobierno autorizó al sector privado a realizar operaciones de importación y exportación de electricidad en las zonas fronterizas del país.

La medida, según explicó la autoridad, permitirá fortalecer la interconexión energética de Bolivia con otros países y abrir nuevas oportunidades para el sector industrial.

“Esto permitirá mayor interconexión de electricidad y energía de Bolivia con el resto del mundo. Además, el sector industrial podrá comprar gas natural y generar electricidad para su autoconsumo”, señaló Medinaceli.

La autoridad indicó que esta posibilidad había estado restringida durante varios años y que su reactivación permitirá no solo que las empresas generen su propia energía, sino también disminuir la presión sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Asimismo, adelantó que la nueva Ley de Hidrocarburos se encuentra en su etapa final de revisión dentro del Ejecutivo y que, tras ajustar algunos detalles, será enviada a la Asamblea Legislativa.

“Estos elementos muestran que el Ministerio de Hidrocarburos está cumpliendo su rol de diseñar la política energética en el país”, concluyó la autoridad.

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