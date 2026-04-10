Tragedia tras la Libertadores: un hincha fallece en enfrentamientos entre barras

Lo que debía ser una noche de fútbol terminó en tragedia. Un hincha perdió la vida tras los violentos disturbios registrados luego del empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y Palmeiras por la Copa Libertadores, en la ciudad de Cartagena.

Según reportes oficiales, la víctima —identificada como un seguidor del Junior— murió tras recibir múltiples heridas con arma blanca durante los enfrentamientos en las afueras del estadio.

Violencia antes y después del partido

Los disturbios comenzaron incluso antes del encuentro, cuando grupos de hinchas protagonizaron ataques en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, la situación se agravó tras el pitazo final.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de extrema violencia: enfrentamientos con palos, piedras, cuchillos y machetes entre presuntos integrantes de barras, principalmente de Junior y simpatizantes del Real Cartagena.

En uno de los registros más impactantes, se observa cómo un hombre es atacado repetidamente mientras permanece en el suelo.

Caos y miedo en las calles

La jornada dejó además varios heridos y obligó a la intervención de la Policía en diferentes sectores para contener los disturbios.

Autoridades informaron que incluso se incautaron cientos de armas blancas durante los operativos, en medio de un ambiente marcado por amenazas y tensión desde horas previas al partido.

Un problema recurrente

El partido se disputó en Cartagena debido a trabajos en el estadio de Barranquilla, pero el cambio de sede no evitó que la violencia volviera a empañar el espectáculo.

Este nuevo hecho revive la preocupación por la seguridad en el fútbol colombiano, donde los enfrentamientos entre barras continúan cobrando víctimas.

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