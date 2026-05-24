¡Miguelito volvió a brillar! El boliviano participó en otro gol del Santos ante Gremio

El boliviano Miguel Terceros volvió a destacar con la camiseta del Santos FC en el duelo frente a Grêmio por el Brasileirao 2026, siendo clave en la construcción del segundo gol de su equipo.

La jugada nació tras una recuperación de Escobar en mitad de cancha. El balón llegó a Miguelito, quien con gran visión abrió el pie y colocó un preciso pase para su compañero por el sector ofensivo. Posteriormente, la acción continuó con un centro al área y una asistencia por bajo de Bontempo para Gabriel Barbosa, Gabigol, que definió para marcar el segundo tanto del Santos.

El atacante boliviano tuvo una destacada actuación durante gran parte del encuentro, participando activamente en las jugadas ofensivas y mostrando personalidad frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato brasileño.

Miguel Terceros permaneció en cancha hasta el minuto 80, cuando fue sustituido tras un intenso desgaste físico y una actuación que volvió a dejar buenas sensaciones entre los aficionados del ‘Peixe’.

Pese al buen desempeño del boliviano, Santos no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo 3-2 frente a Gremio en un partido lleno de emociones.

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