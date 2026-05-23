¡Gabigol rendido ante Miguelito! Le “lustró” el botín tras la brillante asistencia del boliviano

El talento de Miguel Terceros volvió a brillar en el Brasileirao y esta vez provocó una celebración que rápidamente se hizo viral entre los aficionados del Santos FC.

El boliviano fue protagonista en el primer gol del partido frente a Grêmio luego de recuperar un balón en la salida rival, avanzar con velocidad y asistir con gran categoría a Gabriel Barbosa, conocido mundialmente como Gabigol, para abrir el marcador.

Tras enviar el balón al fondo de las redes, el delantero brasileño sorprendió a todos con su celebración. Gabigol se acercó a Miguelito, tomó su botín derecho y realizó el gesto de “lustrarle” la chutera como señal de admiración y agradecimiento por la espectacular jugada del boliviano.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y fue celebrada por los hinchas del Santos, quienes destacaron la calidad, generosidad y personalidad del joven futbolista boliviano, que continúa ganándose un lugar importante dentro del equipo brasileño.

La asistencia de Miguel Terceros volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar en ataque y su gran visión de juego, consolidándose como una de las jóvenes figuras bolivianas con mayor proyección internacional.

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