TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Deportes

¡Gabigol rendido ante Miguelito! Le “lustró” el botín tras la brillante asistencia del boliviano

Miguel Terceros armó la jugada del primer gol del Santos y recibió un inesperado gesto de reconocimiento por parte de Gabigol durante la celebración. 

Martin Suarez Vargas

23/05/2026 19:42

Agregar Reduno en
Gabigol lustrando el botín de Miguelito. Foto: captura de video de transmisión oficial.
Brasil.

Escuchar esta nota

El talento de Miguel Terceros volvió a brillar en el Brasileirao y esta vez provocó una celebración que rápidamente se hizo viral entre los aficionados del Santos FC.

El boliviano fue protagonista en el primer gol del partido frente a Grêmio luego de recuperar un balón en la salida rival, avanzar con velocidad y asistir con gran categoría a Gabriel Barbosa, conocido mundialmente como Gabigol, para abrir el marcador.

Tras enviar el balón al fondo de las redes, el delantero brasileño sorprendió a todos con su celebración. Gabigol se acercó a Miguelito, tomó su botín derecho y realizó el gesto de “lustrarle” la chutera como señal de admiración y agradecimiento por la espectacular jugada del boliviano.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y fue celebrada por los hinchas del Santos, quienes destacaron la calidad, generosidad y personalidad del joven futbolista boliviano, que continúa ganándose un lugar importante dentro del equipo brasileño.

La asistencia de Miguel Terceros volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar en ataque y su gran visión de juego, consolidándose como una de las jóvenes figuras bolivianas con mayor proyección internacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD