¡Duelo de alto voltaje! Red Uno transmitirá en vivo el choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive con máxima intensidad en el país, y las pantallas de Red Uno de Bolivia se preparan para llevar a los hogares bolivianos un compromiso que promete paralizar al planeta fútbol: Argentina contra Suiza. Ambos seleccionados se verán las caras en un duelo decisivo donde el único premio aceptable es un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo este sábado 11 de julio.

La selección argentina, vigente animadora de las citas mundialistas, llega con la presión y la chapa de favorita para seguir en carrera por el ansiado título. Sin embargo, al frente tendrá a una siempre ordenada y peligrosa selección de Suiza, que llega motivada y con la clara intención de dar el gran golpe del certamen y dejar fuera a un gigante de Sudamérica.

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¡No te lo pierdas! Sintoniza las pantallas de Red Uno desde las 20:40 y vive cada jugada, cada gol y toda la adrenalina de este imperdible choque entre Argentina y Suiza.

La cita con la historia está pactada. ¿Logrará la Albiceleste avanzar a semifinales o seremos testigos de una sorpresa europea? Lo sabrás en vivo por la señal de la Red Naranja.

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