¡Duelo de gigantes! Red Uno transmitirá en vivo la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia

La fiebre mundialista alcanza su punto máximo y Red Uno se viste de gala para llevar a todo el país el partido que paralizará al planeta. Las selecciones de Francia y España se verán las caras en una semifinal de infarto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un choque que promete emociones al límite, talento desbordante y una intensidad digna de dos de las máximas potencias del fútbol global.

El esperado compromiso quedó definido luego de que el conjunto español, dirigido por Luis de la Fuente, sellara su clasificación tras imponerse con autoridad ante la selección de Bélgica en los cuartos de final.

¿Cuándo y dónde ver el partidazo?

La cita con la historia está programada para el próximo martes 14 de julio. La transmisión arrancará en vivo a las 15:00 (hora boliviana) y la cadena televisiva desplegará una cobertura multiplataforma para que nadie se pierda un solo detalle del encuentro que se disputará en Dallas:

Televisión: Señal abierta de Red Uno de Bolivia.

Streaming digital: A través de la página web oficial www.reduno.com.bo.

Redes Sociales: Transmisión especial mediante sus cuentas oficiales de YouTube y TikTok.

Con este despliegue, los fanáticos bolivianos podrán seguir el minuto a minuto del torneo más importante del mundo desde cualquier pantalla y en cualquier lugar del territorio nacional.

El camino a la gran final

Mientras el lado del cuadro entre españoles y franceses ya está listo para arder en Dallas, la otra semifinal —programada para el miércoles 15 de julio en Atlanta— todavía espera por sus protagonistas.

Uno de los clasificados saldrá de la llave entre Noruega e Inglaterra, mientras que el último cupo se definirá este mismo fin de semana.

¡La antesala perfecta este sábado!

Para calentar motores, Red Uno también emitirá en directo el último partido de los cuartos de final. Este sábado 11 de julio, a las 21:00 (hora boliviana), la vigente campeona del mundo, Argentina, se medirá ante la siempre complicada selección de Suiza en busca del pase a la ronda de los cuatro mejores.

Al igual que la semifinal del martes, el vibrante duelo sudamericano-europeo podrá disfrutarse por señal abierta, web, YouTube y TikTok. ¡El Mundial se vive y se siente por Red Uno!

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