Mbappé falló ante Marruecos: Conozca cuántos penales ha errado en su carrera profesional

El Mundial 2026 sigue entregando momentos de máxima tensión, y esta vez el protagonista absoluto fue Kylian Mbappé. En un cerrado compromiso por los cuartos de final entre Francia y Marruecos, el delantero galo tuvo en sus pies la oportunidad dorada de romper el cero desde los doce pasos poco antes de la primera pausa de hidratación. Sin embargo, el destino tenía preparado otro capítulo lúgubre para la estrella internacional.

Mbappé ejecutó con potencia, pero el arquero marroquí Yassine Bounou adivinó la trayectoria, recostándose sobre su palo y embolsando el balón sin dar ninguna posibilidad de rebote. La tapada dejó congelada a la parcialidad francesa y desató la euforia de los miles de fanáticos africanos en las tribunas.

Protestas airadas y el consuelo de Deschamps

Lejos de asumir la responsabilidad por un remate que no llevó la colocación necesaria, el atacante del Real Madrid evidenció un profundo malestar. Mbappé no pudo disimular su frustración y comenzó a quejarse en voz alta en reiteradas oportunidades.

Incluso, la transmisión oficial captó el momento en el que el futbolista se acercó de forma vehemente al árbitro principal, el argentino Facundo Tello, y a sus jueces de línea para reclamar una presunta infracción o adelantamiento del guardameta. Pese a la insistencia de sus reclamos, las decisiones arbitrales se mantuvieron firmes. Al ver la evidente desesperación de su máxima figura, el director técnico Didier Deschamps se acercó hasta el borde del campo de juego para calmarlo, brindándole un fuerte abrazo de apoyo antes de reanudar el encuentro.

¿Cuándo fue el último penal errado por Mbappé?

Para encontrar el antecedente más inmediato de un fallo desde los 12 pasos por parte de "Kiki", hay que retroceder unos meses atrás en la temporada de clubes. Kylian Mbappé no erraba un penal desde el pasado 26 de octubre de 2025, cuando falló vistiendo la camiseta del Real Madrid nada menos que ante el FC Barcelona, en el clásico español.

Curiosamente, el guion fue muy similar: en aquella ocasión, el arquero polaco Wojciech Szczęsny voló de manera espectacular para taparle el remate y negarle la anotación.

Con este nuevo fallo en la cita mundialista de 2026, Mbappé alcanza una estadística llamativa en su trayectoria: ya registra 15 penales errados a lo largo de toda su carrera profesional, un dato que reabre el debate sobre su efectividad en los momentos de máxima presión desde el punto de sentencia.

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