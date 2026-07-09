TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Francia busca semifinales y Marruecos va por la revancha: ¿dónde ver el duelo?

La emoción de la Copa del Mundo continúa y Red Uno te llevará todos los detalles del duelo entre franceses y marroquíes desde las 16:00, con una previa especial desde las 15:40 por televisión, web, YouTube y TikTok.

Martin Suarez Vargas

09/07/2026 12:45

Agregar Reduno en
Foto: EFE.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves por los cuartos de final del Mundial en un partido que promete mucha intensidad y que podrás disfrutar por las pantallas de Red Uno de Bolivia, además de la señal web de reduno.com.bo, YouTube y TikTok de Red Uno.

La cobertura arrancará desde las 15:40 con una previa especial que tendrá análisis, las posibles formaciones y el repaso de cómo llegan ambas selecciones a esta instancia decisiva del torneo.

La selección francesa buscará avanzar a las semifinales y continuar con su objetivo de pelear por el título mundial. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con plantel completo para este compromiso, aunque tendrá a Michael Olise condicionado por una tarjeta amarilla que recibió en el partido de octavos de final ante Paraguay, duelo que Francia ganó por 1-0.

En la otra vereda, Marruecos afronta el encuentro con la motivación de buscar revancha por lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado precisamente ante Francia tras caer por 2-0.

Sin embargo, el conjunto marroquí tendrá una ausencia importante, ya que Ismael Saibari no podrá estar disponible debido a una lesión sufrida antes del compromiso.

Francia vs Marruecos será un duelo de alto voltaje por un lugar entre los cuatro mejores del mundo. La cita es esta tarde y Red Uno te acompaña con toda la cobertura del Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD