Francia busca semifinales y Marruecos va por la revancha: ¿dónde ver el duelo?

La emoción de la Copa del Mundo continúa y Red Uno te llevará todos los detalles del duelo entre franceses y marroquíes desde las 16:00, con una previa especial desde las 15:40 por televisión, web, YouTube y TikTok.
09/07/2026 12:45
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Francia y Marruecos se enfrentan este jueves por los cuartos de final del Mundial en un partido que promete mucha intensidad y que podrás disfrutar por las pantallas de Red Uno de Bolivia, además de la señal web de reduno.com.bo, YouTube y TikTok de Red Uno.
La cobertura arrancará desde las 15:40 con una previa especial que tendrá análisis, las posibles formaciones y el repaso de cómo llegan ambas selecciones a esta instancia decisiva del torneo.
La selección francesa buscará avanzar a las semifinales y continuar con su objetivo de pelear por el título mundial. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con plantel completo para este compromiso, aunque tendrá a Michael Olise condicionado por una tarjeta amarilla que recibió en el partido de octavos de final ante Paraguay, duelo que Francia ganó por 1-0.
En la otra vereda, Marruecos afronta el encuentro con la motivación de buscar revancha por lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado precisamente ante Francia tras caer por 2-0.
Sin embargo, el conjunto marroquí tendrá una ausencia importante, ya que Ismael Saibari no podrá estar disponible debido a una lesión sufrida antes del compromiso.
Francia vs Marruecos será un duelo de alto voltaje por un lugar entre los cuatro mejores del mundo. La cita es esta tarde y Red Uno te acompaña con toda la cobertura del Mundial.
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