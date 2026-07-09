Francia busca semifinales y Marruecos va por la revancha: ¿dónde ver el duelo?

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves por los cuartos de final del Mundial en un partido que promete mucha intensidad y que podrás disfrutar por las pantallas de Red Uno de Bolivia, además de la señal web de reduno.com.bo, YouTube y TikTok de Red Uno.

La cobertura arrancará desde las 15:40 con una previa especial que tendrá análisis, las posibles formaciones y el repaso de cómo llegan ambas selecciones a esta instancia decisiva del torneo.

La selección francesa buscará avanzar a las semifinales y continuar con su objetivo de pelear por el título mundial. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con plantel completo para este compromiso, aunque tendrá a Michael Olise condicionado por una tarjeta amarilla que recibió en el partido de octavos de final ante Paraguay, duelo que Francia ganó por 1-0.

En la otra vereda, Marruecos afronta el encuentro con la motivación de buscar revancha por lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales y quedó eliminado precisamente ante Francia tras caer por 2-0.

Sin embargo, el conjunto marroquí tendrá una ausencia importante, ya que Ismael Saibari no podrá estar disponible debido a una lesión sufrida antes del compromiso.

Francia vs Marruecos será un duelo de alto voltaje por un lugar entre los cuatro mejores del mundo. La cita es esta tarde y Red Uno te acompaña con toda la cobertura del Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play