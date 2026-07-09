Tensión en la conferencia: DT de Francia se incomoda con periodistas marroquíes

Didier Deschamps protagonizó un momento de tensión durante la atención a los medios previa al encuentro entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando la actividad parecía haber concluido, el entrenador francés tuvo que regresar a su asiento para responder una pregunta adicional, situación que evidenció su malestar.

El técnico mostró gestos de inconformidad y explicó a los periodistas presentes que aún debía cumplir con otros compromisos programados. De acuerdo con quienes siguieron la conferencia, el seleccionador no quedó conforme con el tiempo que se prolongó la comparecencia ante la prensa.

Más allá de ese episodio, Deschamps dedicó parte de sus declaraciones a valorar el nivel de Marruecos, rival al que enfrentará por un lugar en las semifinales. El entrenador destacó la evolución del conjunto africano desde la llegada de Mohamed Ouahbi al banquillo, señalando que el equipo pasó de priorizar el orden defensivo y el contragolpe a desarrollar una propuesta más ofensiva, respaldada por futbolistas como Achraf Hakimi, Brahim Díaz e Ismael Saibari.

Sin embargo, Marruecos afrontará el compromiso con una baja importante. Saibari, máximo goleador del equipo en el Mundial con tres anotaciones, quedó descartado tras la lesión sufrida en el partido frente a Canadá, una ausencia que ya fue confirmada por el propio Ouahbi.

Pese a ello, Deschamps aseguró que Francia no espera un partido sencillo y elogió el potencial de su adversario.

"Es un combinado excelente que atesora individualidades de primer nivel. Están aquí para ganar, les gusta tener la pelota, atacar, meter goles y por ello tenemos que estar listos para dar nuestra mejor versión", afirmó el entrenador.

El conjunto francés también deposita gran parte de sus expectativas ofensivas en Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Mbappé llega al compromiso tras convertir de penal el gol de la victoria sobre Paraguay en los octavos de final y continúa en la disputa por la Bota de Oro con siete goles en cinco partidos, uno menos que Lionel Messi.

El delantero del Real Madrid afronta además el encuentro después de recibir el respaldo de distintos organismos, entre ellos la ONU y la FIFA, luego de los comentarios racistas emitidos en su contra por una senadora paraguaya.

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