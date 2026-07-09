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Mundial 2026

Últimos partidos del Mundial 2026: Conoce horarios y fechas en Bolivia

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final; estos son los horarios para seguir cada encuentro desde Bolivia.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

09/07/2026 8:15

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Foto: El seleccionado de Harry Cane se encuentra en las últimas fsses del Mundial 2026. EFE.
Bolivia

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El Mundial 2026 ya entró en su fase definitiva y solo quedan ocho partidos para conocer al nuevo campeón del mundo. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza continúan en carrera por el título que se definirá el próximo 19 de julio.

Los aficionados bolivianos podrán seguir toda la etapa final del torneo en horarios accesibles, ya que los encuentros se disputarán durante la tarde y la noche.

Horarios de Bolivia (GMT-4)

Cuartos de final

  • Jueves 9 de julio

    • Francia vs. Marruecos – 16:00

  • Viernes 10 de julio

    • España vs. Bélgica – 15:00

  • Sábado 11 de julio

    • Noruega vs. Inglaterra – 17:00

    • Argentina vs. Suiza – 21:00

Semifinales

  • Martes 14 de julio

    • Ganador de Francia vs. Marruecos vs. ganador de España vs. Bélgica – 15:00

  • Miércoles 15 de julio

    • Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. ganador de Argentina vs. Suiza – 15:00

Partido por el tercer lugar

  • Sábado 18 de julio

    • 17:00

Gran final

  • Domingo 19 de julio

    • 15:00

Con el cuadro ya definido, cada partido será de eliminación directa. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, mientras que los vencedores de esa instancia disputarán la gran final del domingo 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

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