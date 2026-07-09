Últimos partidos del Mundial 2026: Conoce horarios y fechas en Bolivia

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva con los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final; estos son los horarios para seguir cada encuentro desde Bolivia.
09/07/2026 8:15
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El Mundial 2026 ya entró en su fase definitiva y solo quedan ocho partidos para conocer al nuevo campeón del mundo. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza continúan en carrera por el título que se definirá el próximo 19 de julio.
Los aficionados bolivianos podrán seguir toda la etapa final del torneo en horarios accesibles, ya que los encuentros se disputarán durante la tarde y la noche.
Horarios de Bolivia (GMT-4)
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
Francia vs. Marruecos – 16:00
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica – 15:00
Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra – 17:00
Argentina vs. Suiza – 21:00
Semifinales
Martes 14 de julio
Ganador de Francia vs. Marruecos vs. ganador de España vs. Bélgica – 15:00
Miércoles 15 de julio
Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. ganador de Argentina vs. Suiza – 15:00
Partido por el tercer lugar
Sábado 18 de julio
17:00
Gran final
Domingo 19 de julio
15:00
Con el cuadro ya definido, cada partido será de eliminación directa. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, mientras que los vencedores de esa instancia disputarán la gran final del domingo 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del Mundial 2026.
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