Últimos partidos del Mundial 2026: Conoce horarios y fechas en Bolivia

El Mundial 2026 ya entró en su fase definitiva y solo quedan ocho partidos para conocer al nuevo campeón del mundo. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza continúan en carrera por el título que se definirá el próximo 19 de julio.

Los aficionados bolivianos podrán seguir toda la etapa final del torneo en horarios accesibles, ya que los encuentros se disputarán durante la tarde y la noche.

Horarios de Bolivia (GMT-4)

Cuartos de final

Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos – 16:00

Viernes 10 de julio España vs. Bélgica – 15:00

Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra – 17:00 Argentina vs. Suiza – 21:00



Semifinales

Martes 14 de julio Ganador de Francia vs. Marruecos vs. ganador de España vs. Bélgica – 15:00

Miércoles 15 de julio Ganador de Noruega vs. Inglaterra vs. ganador de Argentina vs. Suiza – 15:00



Partido por el tercer lugar

Sábado 18 de julio 17:00



Gran final

Domingo 19 de julio 15:00



Con el cuadro ya definido, cada partido será de eliminación directa. Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales, mientras que los vencedores de esa instancia disputarán la gran final del domingo 19 de julio, cuando se conocerá al nuevo campeón del Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play