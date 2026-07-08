La emoción de los cuartos de final del Mundial 2026 llega a la pantalla de Red Uno con un duelo cargado de historia, orgullo y sed de revancha: Francia vs. Marruecos.

Este jueves, desde las 15:40, los fanáticos podrán vivir por Red Uno uno de los partidos más esperados de esta fase, un enfrentamiento que revive la histórica semifinal de Qatar 2022, cuando Francia venció 2-0 a Marruecos y frenó el sueño de los Leones del Atlas de llegar a la primera final mundialista para una selección africana.

Cuatro años después, Marruecos vuelve a estar frente al rival que apagó aquella ilusión. Pero esta vez llega con más experiencia, más carácter y una generación que ya demostró que puede competir contra cualquiera.

Los Leones del Atlas buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol africano y dar el golpe ante una de las selecciones más poderosas del mundo.

Del otro lado estará Francia, una candidata permanente al título, liderada por Kylian Mbappé, capitán y gran figura de un equipo que combina velocidad, juventud, jerarquía y una enorme capacidad ofensiva.

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El duelo también tendrá un condimento especial: Mbappé y Achraf Hakimi, amigos y excompañeros en el Paris Saint-Germain, volverán a encontrarse cara a cara, esta vez con el sueño de llevar a sus selecciones a semifinales. Durante 90 minutos, la amistad quedará en pausa.

Para Marruecos, será mucho más que un partido. Será la oportunidad de tomar revancha, defender su legado y demostrar que aquella hazaña de Qatar no fue casualidad.

Para Francia, será una prueba de autoridad en su camino hacia una nueva semifinal mundialista.

La cita está marcada: Francia vs. Marruecos, este jueves desde las 15:40, por Red Uno. Vive la pasión, la emoción y los partidos más importantes del Mundial 2026 en la pantalla de la red naranja y sus redes sociales (TikTok y Youtube)

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